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Фото: Pixabay.com
Вечером в четверг, 9 мая, в Москве во время грозы пострадали 12 человек. Двоих из них госпитализировали, передает
Сильный ветер повалил более 70 деревьев. Повреждения получили пять машин.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков пояснил, что через столицу проходит волновой циклон.
«В ближайшие сутки характер погоды с сильными дождями и грозами и даже градом будет только усиливаться, в течение завтрашнего дня и особенно в субботу», — сказал он.
Напомним, в среду в Москве
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При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.