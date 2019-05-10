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8:14, 10 мая 2019 853
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В Москве во время грозы пострадали 12 человек

В Москве во время грозы пострадали 12 человек

Фото: Pixabay.com

Вечером в четверг, 9 мая, в Москве во время грозы пострадали 12 человек. Двоих из них госпитализировали, передает РИА Новости.

Сильный ветер повалил более 70 деревьев. Повреждения получили пять машин.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков пояснил, что через столицу проходит волновой циклон.

«В ближайшие сутки характер погоды с сильными дождями и грозами и даже градом будет только усиливаться, в течение завтрашнего дня и особенно в субботу», — сказал он.

Напомним, в среду в Москве выпала четверть месячной нормы осадков.


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