В День Победы в Песочне и Горроще незаконно продавали алкоголь

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Фото: Pixabay.com
В День Победы в в Песочне и Горроще незаконно продавали алкоголь. Об этом
Спиртным торговали в кафе на улице Гоголя и торговой точке на улице Зубковой. Полицейские изъяли более 22 литров алкоголя.
На нарушителей составили административные протоколы. Им грозит крупный штраф.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.