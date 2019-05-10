Следователи проверят гибель рязанца в Горроще

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Следователи проверят гибель рязанца на улице Ленинского комсомола. Тело мужчины нашли у дома №6 корпус 1 в четверг, 9 мая, примерно в 22:40.
Мужчина 1973 года рождения
В региональном следкоме уточнили, что по результатам проверки примут процессуальное решение.
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