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14:28, 1 мая 2019 4 554
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В Петербурге задержали участников первомайского шествия

В Петербурге задержали участников первомайского шествия

В Санкт-Петербурге задержали больше 32 активистов и участников первомайских шествий. Об этом сообщил «ОВД-инфо».

Первых 10 человек были задержаны еще до начала демонстраций. По информации «ОВД-Инфо», еще более 40 человек были задержаны в других городах России — Петропавловске-Камчатском, Томске, Курске, Новосибирске, Махачкале и Сыктывкаре.

Среди задержанных людей — активисты «Весны» Светлана Уткина и Валентин Хорошенин, активисты «Открытой России» Роман Самойлов и Павел Чупрунов. В список задержанных включили шесть феминисток.

В «Открытой России» предположили, что задержания связаны с намерениями активистов принять участие в согласованном шествии «Свободному Петербургу — свободные выборы!», передает «Интерфакс».

В январе в отношении члена совета движения «Открытая Россия» Анастасии Шевченко было возбуждено уголовное дело по статье 284.1 УК РФ (деятельность нежелательной организации), что стало первым случаем уголовного преследования по этой статье в России. Женщину арестовали до 20 марта.

В момент ареста дочь Шевченко попала с реанимацию. Ей разрешили встретиться с ребенком только 30 января, днем позже стало известно о смерти девочки.

В феврале в поддержку активистки прошли шествия, названные «Маршем материнского гнева».

Фото и видео Andrey Pivovarov


© RZN.info

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