В Петербурге задержали участников первомайского шествия

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В Санкт-Петербурге задержали больше 32 активистов и участников первомайских шествий. Об этом сообщил «
Первых 10 человек были задержаны еще до начала демонстраций. По информации «ОВД-Инфо», еще более 40 человек были задержаны в других городах России — Петропавловске-Камчатском, Томске, Курске, Новосибирске, Махачкале и Сыктывкаре.
Среди задержанных людей — активисты «Весны» Светлана Уткина и Валентин Хорошенин, активисты «Открытой России» Роман Самойлов и Павел Чупрунов. В список задержанных включили шесть феминисток.
В «Открытой России» предположили, что задержания связаны с намерениями активистов принять участие в согласованном шествии «Свободному Петербургу — свободные выборы!», передает «
В январе в отношении члена совета движения «Открытая Россия» Анастасии Шевченко
В момент ареста дочь Шевченко попала с реанимацию. Ей разрешили встретиться с ребенком только 30 января, днем позже стало известно о смерти девочки.
В феврале в поддержку активистки прошли шествия, названные «Маршем материнского гнева».
Фото и видео
На Невском разгон марша. Людей вяжут pic.twitter.com/nSmTFGVLTH— Andrey Pivovarov (@brewerov) 1 мая 2019 г.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.