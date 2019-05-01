Рязанское отделение КПРФ поучаствовало в первомайском шествии

Первого мая по центру Рязани прошла колонна под знаменами КПРФ, ЛКСМ РФ, ВЖС «Надежда России», «Русский лад». Ее возглавила молодежная группа, которая скандировала по ходу движения: «Ленин! Партия! Комсомол!», «Наша Родина — СССР!».

Колонна прошла маршем от площади Победы до площади Ленина, где возле памятника вождю мирового пролетариата вручили партийные билеты вступившим в партию, а также наградили коммунистов памятными орденами и медалями.

После награждения состоялся митинг. Его открыл первый секретарь Рязанского обкома КПРФ, депутат, руководитель фракции КПРФ в Рязанской гордуме Денис Сидоров.

«Для нас коммунистов — Первомай — это день борьбы за свои права, а не просто день весны и труда. Мы выходим на демонстрацию, потому что боремся за свои права, права трудового народа, против буржуазной власти, против принятия антинародных законов. Ведь, социально-экономическая ситуация как в стране, так и в Рязанской области, с каждым годом не только не улучшается, она становится хуже. На нас с вами давят пенсионной реформой, введением новых поборов, повышают НДС, дорожают услуги ЖКХ, в том числе на капитальный ремонт, скоро будет действовать мусорная реформа», — сказал Сидоров.

Также перед собравшимися выступил первый секретарь Рязанского обкома комсомола Евгений Морозов.

«В российской действительности сложилось две реальности: позитивная, которую нам навязывают с экранов телевизоров, и реальная, которую люди чувствуют на себе, где огромный провал во всех сферах. Пропасть между ними с каждым годом растет. Мы должны доносить до народа истинное положение в стране, кроме нас его не хотят замечать», — сказал он.

Выступление продолжила член ЦК КПРФ, секретарь Рязанского обкома КПРФ, депутат Рязанской гордумы Эвелина Волкова.

Она пожаловалась на «"задыхающиеся» муниципальные предприятия, транспортный кризис, насаждаемые платные парковки, ледяные торосы на тротуарах зимой".

Также на митинге выступили член президиума ВЖС «Надежда России» Лилия Кривцова и председатель регионального отделения ВСД «Русский лад» Владимир Федоткин, руководитель фракции КПРФ Виктор Малюгин.

В завершение митинга секретарь Рязанского обкома КПРФ Дмитрий Иваничкин зачитал резолюцию, которую собравшиеся приняли единогласно.