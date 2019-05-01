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13:54, 1 мая 2019 1 772
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Путин упростил получение гражданства для отдельных категорий иностранцев

Путин упростил получение гражданства для отдельных категорий иностранцев

Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения гражданства для отдельных категорий иностранцев. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, отдельные категории иностранцев без гражданства могут подать заявление на получение российского гражданства в упрощенном порядке.

Такую возможность предоставят тем, кто родился и постоянно проживал в Крыму до 18 марта 2014 года и на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей до апреля 2014 года, их детям, родителям и супругам.

Также право предоствят гражданам Украины и лицам без гражданства, у которых есть разрешение на временное проживание, вид на жительство в России или удостоверение беженца.


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