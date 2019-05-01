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22:54, 1 мая 2019 1 354
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Путин подписал закон об изоляции Рунета

Путин подписал закон об изоляции Рунета

В среду, 1 мая, президент России Владимир Путин подписал закон об устойчивом Рунете. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Цель закона — защитить устойчивую работу интернета в России в случае возникновения угрозы его нормальному функционированию из-за рубежа.

Закон вступит в силу в ноябре.

При Роскомнадзоре появится центр мониторинга и управления сетью, обеспечивающий доступные услуги связи в России при возникновении экстраординарных ситуаций.

Информацию госорганов и госпредприятий защитят дополнительно шифрованием.

Под действие не попадут внутренние сети, у которых нет выхода в интернет.

Порядок работы технических средств утвердит правительство.

Напомним, ранее появилась информация о том, будут ли работать зарубежные сайты на территории России после введения этого закона.


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