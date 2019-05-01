Путин подписал закон об изоляции Рунета

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В среду, 1 мая, президент России Владимир Путин подписал закон об устойчивом Рунете. Документ опубликован на официальном
Цель закона — защитить устойчивую работу интернета в России в случае возникновения угрозы его нормальному функционированию из-за рубежа.
Закон вступит в силу в ноябре.
При Роскомнадзоре появится центр мониторинга и управления сетью, обеспечивающий доступные услуги связи в России при возникновении экстраординарных ситуаций.
Информацию госорганов и госпредприятий защитят дополнительно шифрованием.
Под действие не попадут внутренние сети, у которых нет выхода в интернет.
Порядок работы технических средств утвердит правительство.
Напомним, ранее появилась
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