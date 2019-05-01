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Президент России Владимир Путин подписал закон об ипотечных каникулах.
Закон позволит заемщикам взять паузу до шести месяцев в случае трудной жизненной ситуации (потеря работы, снижение дохода).
Каникулы предоставят заемщикам, чьи суммы по кредитам не превышают 15 миллионов рублей.
При этом, выплаты можно будет не только приостановить на полгода, а также уменьшить их размер.
Ранее Путин
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.