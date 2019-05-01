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23:48, 1 мая 2019 201
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Путин подписал закон об ипотечных каникулах

Путин подписал закон об ипотечных каникулах

Президент России Владимир Путин подписал закон об ипотечных каникулах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон позволит заемщикам взять паузу до шести месяцев в случае трудной жизненной ситуации (потеря работы, снижение дохода).

Каникулы предоставят заемщикам, чьи суммы по кредитам не превышают 15 миллионов рублей.

При этом, выплаты можно будет не только приостановить на полгода, а также уменьшить их размер.

Ранее Путин заявил, что рост ипотечных ставок в ближайшее время не ожидается.


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