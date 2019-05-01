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23:24, 1 мая 2019 858
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Появилось видео, снятое с регистратора рязанской машины, которую разбил «Мерседес»

Появилось видео, снятое с регистратора рязанской машины, которую разбил «Мерседес»

Рязанка, попавшая в серьезное ДТП в серьезное ДТП в Подмосковье, получила в аварии сильные ушибы. Об этом она рассказала RZN.info.

ДТП произошло 30 апреля, в Луховицком районе.

В машине было четыре человека, среди которых один несовершеннолетний.

Пострадавшая рассказала, что водителя, скрывшегося с места ДТП не могут найти.

«Машина ударила и проехала около 500 метров. Остановилась, вышел мужчина, увидел, что я вышла из машины и звоню. И он сел в машину и уехал», — отметила девушка.

На видео можно заметить, как автомобиль резко тормозит и врезается в отбойник.

Ранее появились фото с места ДТП.


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