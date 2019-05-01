Новый император Японии вступил на престол

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В Японии завершилась церемония интронизации нового императора Нарухито. Об этом сообщил телеканал
Церемония прошла в императорском дворце в Токио, она началась в 10:30 по местному времени (4:30 мск).
Монарху вручили копии регалий — священные мечь и драгоценный камень. Также ему передали государственные и тайные печати, передает
Помощник императора также посетил святыню внутри императорского дворца, где хранится копия третьей регалии — священного зеркала.
Нарухито поклялся «действовать в соответствии с Конституцией и служить символом государства и единства японского народа».
Церемония вступления на трон состоится в октябре.
Отец Нарухито — 89-летний Акихито — отрекся от престола 30 апреля.
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