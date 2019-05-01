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23:59, 1 мая 2019 157
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Клепиковские пожарные добирались к месту пожара на лодках

Клепиковские пожарные добирались к месту пожара на лодках

Фото: Издательство «Пресса»

В понедельник, 29 апреля, на реке Пра возле моста Спас-Клепиков загорелась трава. Об этом сообщило ИД «Пресса».

Пожарным пришлось добираться на место происшествия на лодках. Возгорание тушили с помощью водяных помп.

В этот день в районе потушили пять пожаров: в деревнях Сергеево и Ненашкино, дважды на улице Комсомольской в Спас-Клепиках и возле моста.

Напомним, с 26 апреля в регионе установлен особый противопожарный режим. Жителям области запретили въезжать в леса.


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