Клепиковские пожарные добирались к месту пожара на лодках

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Фото: Издательство «Пресса»
В понедельник, 29 апреля, на реке Пра возле моста Спас-Клепиков загорелась трава. Об этом сообщило ИД «
Пожарным пришлось добираться на место происшествия на лодках. Возгорание тушили с помощью водяных помп.
В этот день в районе потушили пять пожаров: в деревнях Сергеево и Ненашкино, дважды на улице Комсомольской в Спас-Клепиках и возле моста.
Напомним, с 26 апреля в регионе
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При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.