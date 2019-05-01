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11:19, 1 мая 2019 515
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Цукерберг представил новый дизайн Facebook

Цукерберг представил новый дизайн Facebook

Глава компании Facebook представил новый дизайн социальной сети. Основные тезисы новой концепции опубликованы на сайте сервиса.

Как отметил Цукерберг, новый дизайн будет проще и быстрее.

Соцсеть почти откажется от синего цвета, перейдя на белый.

В Facebook изменится раздел групп — там покажут персонализированную подборку обновлений из всех групп, где состоит пользователь.

Также поменяется работа механизмов, отвечающих за рекомендации групп.

Работодатели смогут разместить в группах поисках работы макеты с вакансиями.

Летом в соцсети представит новый раздел с мероприятиями, рассказал Цукерберг Отмечается, что изменения затронут все продукты компании, в том числе Facebook Messenger, Instagram, WhatsApp.


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