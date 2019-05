Цукерберг представил новый дизайн Facebook

Глава компании Facebook представил новый дизайн социальной сети. Основные тезисы новой концепции опубликованы на сайте сервиса.

Как отметил Цукерберг, новый дизайн будет проще и быстрее.

Соцсеть почти откажется от синего цвета, перейдя на белый.

В Facebook изменится раздел групп — там покажут персонализированную подборку обновлений из всех групп, где состоит пользователь.

Также поменяется работа механизмов, отвечающих за рекомендации групп.

Работодатели смогут разместить в группах поисках работы макеты с вакансиями.

Летом в соцсети представит новый раздел с мероприятиями, рассказал Цукерберг Отмечается, что изменения затронут все продукты компании, в том числе Facebook Messenger, Instagram, WhatsApp.

