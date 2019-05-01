Цукерберг представил новый дизайн Facebook

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Глава компании Facebook представил новый дизайн социальной сети. Основные тезисы новой концепции опубликованы на
Как отметил Цукерберг, новый дизайн будет проще и быстрее.
Соцсеть почти откажется от синего цвета, перейдя на белый.
В Facebook изменится раздел групп — там покажут персонализированную подборку обновлений из всех групп, где состоит пользователь.
Также поменяется работа механизмов, отвечающих за рекомендации групп.
Работодатели смогут разместить в группах поисках работы макеты с вакансиями.
Летом в соцсети представит новый раздел с мероприятиями, рассказал Цукерберг Отмечается, что изменения затронут все продукты компании, в том числе Facebook Messenger, Instagram, WhatsApp.
We just announced a fresh, new design for Facebook that makes communities as central as friends. FB5 is simpler, faster, more immersive and makes it easier to find what you're looking for and get to your most-used features. #f82019 pic.twitter.com/YWIGEnpO4M— Facebook (@facebook) 30 апреля 2019 г.
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