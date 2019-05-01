Рязанцев предупредили об усилении ветра

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В ближайшие часы и до конца суток в Рязанской области ожидается усиление ветра. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Порывы могут достигать 18 метров в секунду.
Отмечается, что такая погода сохранится ночью и утром в четверг, 2 мая.
Рязанцам напомнили, что при сильном ветре нельзя стоять под рекламными конструкциями, линиями электропередачи, крышами домов, деревьями.
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