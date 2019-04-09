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13:31, 9 апреля 2019 145
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Виктора Сухорукова выписали из больницы

Виктора Сухорукова выписали из больницы

Актера Виктора Сухорукова, который получил травму во время спектакля, выписали из больницы. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на НИИ имени Склифосовского.

Агентству рассказали, что артиста выписали в понедельник, 8 апреля.

Ранее появилась информация, что актер сломал руку на сцене Театра имени Моссовета. Сухоруков, пытаясь перепрыггнуть через ковер, споткнулся и упал.

Позже стало известно, что он не сломал, а сильно повредил руку.


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