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22:54, 9 апреля 2019 148
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В Спасском районе погиб бывший рязанский депутат

В Спасском районе погиб бывший рязанский депутат

Во вторник, 9 апреля, в селе Выползово Спасского района погиб 55-летний экс-депутат Рязанского городского совета Вадим Денисов. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, несчастный случай произошел во время ремонтных работ. Мужчина погиб, неудачно упав с лестницы.

Следователи начали проверку после произошедшего. Специалисты установят точную причину смерти и все обстоятельства.

Справка

Денисов Вадим Витальевич родился 25 марта 1964 года.

В 2008 году был депутатом, первым заместителем главы муниципального образования, председателя Рязанского городского Совета.

В последующие годы был заместителем директора страхового акционерного общества «ВСК» и руководителем группы продаж в ООО «Терра».


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