В Спасском районе погиб бывший рязанский депутат

Во вторник, 9 апреля, в селе Выползово Спасского района погиб 55-летний экс-депутат Рязанского городского совета Вадим Денисов. Об этом пишет «
По предварительным данным, несчастный случай произошел во время ремонтных работ. Мужчина погиб, неудачно упав с лестницы.
Следователи начали проверку после произошедшего. Специалисты установят точную причину смерти и все обстоятельства.
Справка
Денисов Вадим Витальевич родился 25 марта 1964 года.
В 2008 году был депутатом, первым заместителем главы муниципального образования, председателя Рязанского городского Совета.
В последующие годы был заместителем директора страхового акционерного общества «ВСК» и руководителем группы продаж в ООО «Терра».