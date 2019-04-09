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9:35, 9 апреля 2019 432
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В Скопине откроется благотворительная столовая для нуждающихся

В Скопине откроется благотворительная столовая для нуждающихся

Фото: Рязанская епархия

В Скопине откроется благотворительная столовая «Пять хлебов», где будут кормить нуждающихся. Мероприятие запланировано на 29 апреля, сообщила пресс-служба Рязанской епархии.

Помещение столовой при Сретенском кафедральном соборе уже благословили. В настоящее время завершены внутренние работы, расчищена прилегающая территория, обустроен двор, решена проблема с отоплением.

Кроме того, в здании устроили склад вещей, которые при необходимости могут пожертвовать неимущим людям.

«Организаторы этого доброго проекта рады вступлению в их ряды единомышленников и всех, кто способен внести посильную лепту в осуществление задуманного. Контактный телефон: +7 (910) 624-05-98 (Елена)», — говорится в сообщении.


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