В Рязанской области ищут родственников красноармейца, погибшего в годы Великой Отечественной

Региональное отделение ООД «Поисковое движение России» ищет родных, погибшего в годы Великой Отечественной войны красноармейца Анатолия Семеновича Ибрагимова. Об этом сообщили в организации.
Ибрагимов родился в 1916 году. С 4 лет воспитывался в детском доме. В 1942 году в феврале на месяц призывался на фронт Бельковским РВК. Отмечается, что Ибрагимов был связистом, звание — рядовой.
В 1943 году 8 июня от него пришло последнее письмо. До призыва проживал в Касимове. Был ранее в боях 3 мая 1943 года.
После войны его разыскивала его жена Елена Степановна Ибрагимова. Место жительства жены: Рязанская область, Бельковский район, деревня Дуброво.
«Просим помочь в поиске родственников, для передачи им медали и сообщение им о захоронении останков в братской могиле», — сообщили в организации.