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15:19, 9 апреля 2019 85
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В Рязани впервые выступит Ник Рок-н-ролл

В Рязани впервые выступит Ник Рок-н-ролл

В четверг, 18 апреля, в кафе «Старый парк» выступит Ник Рок-н-ролл. Совместно с гитаристом Азатом «AzZzA» Мухмаметовым он представит электроакустическую программу «Облачный артист».

Ник Рок-н-ролл — творческий псевдоним Николая Кунцевича. Его музыкальная деятельность началась в 80-е годы в группе «Второй Эшелон» (Крым). В 1989 году во Владивостоке создал группу «Коба», с которой стал известен. В 1990 году выступил на знаменитом череповецком фестивале «Рок-акустика».

Позже переехал в Тюмень, где создал группу «Трите Души», а также стал директором межрегионального рок-центра «Белый кот». Автор Всероссийского фестиваля женского рок-вокала «Сирин», где дебютировали Чичерина, «Ночные снайперы», Наталия Медведева, Юлия Теуникова, Ольга Дзусова, Инна Желанная, Ольга Арефьева, «Дети Picasso», «IndigoDiva».

С 2011 года появился творческий тандем Ника Рок-н-ролла и Азата Мухаметова. Они записали альбом «Чернильные Песни для Белых Камней». С 2012 года дуэт начал сотрудничество с режиссером из Екатеринбурга Дмитрием Коробейниковым. По мотивам альбома вышла серия клипов.

В 2019 году у проекта вышел новый сингл «Кто ты».


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