В Рязани снова проведут конкурс имени Солженицына

В РГУ имени Есенина снова объявили конкурс «Дело длиною в век», который пройдет в рамках столетия писателя Александра Солженицына. Поучаствовать в нем могут студенты и магистранты рязанских вузов и ссузов, а также старшеклассники общеобразовательных школ.
Конкурс проведут в трех номинациях: «Проза», «Поэзия», «Публицистика» и «Изобразительное искусство». Их оценят на соответствие теме и жанру, самостоятельность, оригинальность и творческую манеру.
Заявки и работы рязанцев будут принимать до 15 мая по адресам
Подробнее с требованиями к конкурсным работам и бланком заявки можно ознакомиться в