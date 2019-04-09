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16:34, 9 апреля 2019 204
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В Рязани ликвидировали двенадцать незаконных свалок

В Рязани ликвидировали двенадцать незаконных свалок

Фото: Администрация Рязани

С начала месячника по благоустройству в Рязани ликвидировали 12 незаконных свалок. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

С городских улиц за это время вывезли около семи тысяч кубометров мусора. В работах задействовали более 300 единиц спецтехники.

Кроме того, с рязанских улиц убрали 830 кубометров снега и более 1 800 кубометров грунтовых наносов.

По поручению и.о. мэра Сергея Карабасова усилили контроль за уборкой прилотковой части проезжей части. Отмечается, что город планирует закупить еще четыре дорожных автомобиля-пылесоса.

«Управляющие компании ремонтируют контейнерные площадки. Проводится работа по декоративной стрижке кустарников, ремонту детского спортивного оборудования во дворах и на общественных территориях, устанавливаются скамейки, — говорится в сообщении. — МБУ „Ритуал“ проводит санитарную очистку территорий городских кладбищ».


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