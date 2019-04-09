В Рязани ликвидировали двенадцать незаконных свалок

С начала месячника по благоустройству в Рязани ликвидировали 12 незаконных свалок. Об этом сообщила
С городских улиц за это время вывезли около семи тысяч кубометров мусора. В работах задействовали более 300 единиц спецтехники.
Кроме того, с рязанских улиц убрали 830 кубометров снега и более 1 800 кубометров грунтовых наносов.
По поручению и.о. мэра Сергея Карабасова усилили контроль за уборкой прилотковой части проезжей части. Отмечается, что город планирует закупить еще четыре дорожных автомобиля-пылесоса.
«Управляющие компании ремонтируют контейнерные площадки. Проводится работа по декоративной стрижке кустарников, ремонту детского спортивного оборудования во дворах и на общественных территориях, устанавливаются скамейки, — говорится в сообщении. — МБУ „Ритуал“ проводит санитарную очистку территорий городских кладбищ».