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10:13, 9 апреля 2019 224
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Составлен список городов, популярных для путешествий с детьми в мае

Составлен список городов, популярных для путешествий с детьми в мае

Самым популярным городом для путешествий с детьми в майские праздники стал Санкт-Петербург. Об этом сообщил Tvil.ru.

По данным сервиса, средняя стоимость жилья в Петербурге составила 3,1 тысячи рублей.

На втором месте в рейтинге оказался Севастополь (2,6 тысяч рублей), третье заняла Казань (3,2 тысячи рублей).

В топ-5 вошли Москва (4,2 тысячи рублей) и Ярославль (2,8 тысяч рублей).

Как отметили специалисты, поездки бронируют на период от двух до четырех дней. На проживание гости готовы потратить от 2,6 до 4,2 тысячи рублей в сутки на семью.

Рейтинг составлен на период с 1 по 12 мая 2019 года. Курортные города не включены в список.


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