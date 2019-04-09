Составлен список городов, популярных для путешествий с детьми в мае

Самым популярным городом для путешествий с детьми в майские праздники стал Санкт-Петербург. Об этом сообщил
По данным сервиса, средняя стоимость жилья в Петербурге составила 3,1 тысячи рублей.
На втором месте в рейтинге оказался Севастополь (2,6 тысяч рублей), третье заняла Казань (3,2 тысячи рублей).
В топ-5 вошли Москва (4,2 тысячи рублей) и Ярославль (2,8 тысяч рублей).
Как отметили специалисты, поездки бронируют на период от двух до четырех дней. На проживание гости готовы потратить от 2,6 до 4,2 тысячи рублей в сутки на семью.
Рейтинг составлен на период с 1 по 12 мая 2019 года. Курортные города не включены в список.