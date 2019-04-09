Рыбновец украл у приятеля подаренную родственниками гитару

Рыбновец украл у 23-летнего приятеля акустическую гитару, которую ему подарили родственники. Об этом сообщила
Забраться в квартиру на первом этаже 27-летний злоумышленник решил ночью, когда его знакомого не было дома. Выпив «для храбрости», молодой человек разбил окно, пробрался в комнату, взял музыкальный инструмент и скрылся.
Шум разбудил соседей, они вызвали полицию. Прибывшие оперативники с поличным задержали нарушителя, который бросил гитару и попытался убежать.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ.