Рязанка стала второй в конкурсе лучших эндокринологов России

Рязанка Алла Филимонова стала второй в конкурсе лучших эндокринологов России. Об этом
Итоге конкурса подводили в Москве в понедельник, 8 апреля. В нем участвовали 667 врачей и медработников из 56 субъектов. Награды в 34 номинациях получили 112 человек.
Филимонова работает заведующей педиатрическим отделением ОДКБ имени Дмитриевой и главным внештатным детским эндокринологом регионального минздрава.
«Как специалист Алла Юрьевна отличается новаторским подходом к работе, высокой ответственностью, внедрением лучших практик. Пользуется большим авторитетом среди пациентов, их родителей, коллег», —
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