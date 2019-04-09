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19:50, 9 апреля 2019 147
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Рязанка стала второй в конкурсе лучших эндокринологов России

Рязанка стала второй в конкурсе лучших эндокринологов России

Рязанка Алла Филимонова стала второй в конкурсе лучших эндокринологов России. Об этом сообщил Минздрав.

Итоге конкурса подводили в Москве в понедельник, 8 апреля. В нем участвовали 667 врачей и медработников из 56 субъектов. Награды в 34 номинациях получили 112 человек.

Филимонова работает заведующей педиатрическим отделением ОДКБ имени Дмитриевой и главным внештатным детским эндокринологом регионального минздрава.

«Как специалист Алла Юрьевна отличается новаторским подходом к работе, высокой ответственностью, внедрением лучших практик. Пользуется большим авторитетом среди пациентов, их родителей, коллег», — рассказали о враче в больнице.

Фото из группы ОДКБ имени Дмитриевой


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