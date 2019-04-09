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9:41, 9 апреля 2019 403
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Рязанцам напомнили об опасности открытых окон 1

Рязанцам напомнили об опасности открытых окон

В Рязани вновь началась акция «Безопасные окна». Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Рязанцам напомнили о правилах безопасности в весенне-летний период:

  • Не оставляйте детей без присмотра в помещении с открытыми окнами даже на короткий промежуток времени;
  • Не оставляйте возле окон предметы мебели, которые могут послужить для ребенка «ступенькой» на подоконник;
  • Установите на окна специальные замки, фиксаторы и другие средства безопасности, не позволяющие ребенку самостоятельно открыть окно;
  • Находясь с ребенком около открытого окна, крепко фиксируйте его, будьте готовы к резким движениям малыша, не держите ребенка за одежду;
  • Не ставьте ребенка на подоконник, не поощряйте самостоятельного лазания туда, предупреждайте даже попытки таких игр;
  • Никогда не рассчитывайте на москитные сетки, они не выдержат веса даже самого маленького ребенка.

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