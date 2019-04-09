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12:36, 9 апреля 2019 317
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Площадь охраняемых зон в Рязанской области увеличилась на 11 тысяч гектаров

Площадь охраняемых зон в Рязанской области увеличилась на 11 тысяч гектаров

Фото: Pixabay.com

В 2018 году в Рязанской области площадь особо охраняемых природных территорий увеличилась на 11 тысяч гектаров. Об этом рассказали в понедельник, 8 апреля, на заседании рабочей группы областной думы по реализации послания Владимира Путина.

Главная тема — использование особо охраняемых территорий. Председатель регионального парламента Аркадий Фомин отметил, что решение проблем экологии — один из важнейших приоритетов в работе.

На заседании обсудили вопросы защиты водоохранных зон. Речь шла о строительстве в Рязани новых очистных сооружений и незаконном сбросе канализационных стоков в поселке Солотча.

Председатель комитета по экологии и природопользованию Виктор Дрейлих обозначил проблему слива отходов в неположенных местах. Во время обсуждения предложили осуществлять подобную деятельность только на основании лицензий с обязательным оснащением машин ГЛОНАСС.

Аркадий Фомин также поднял тему засорения берегов Оки в районе Ерахтурского сельского поселения: туристы, которые приезжают туда из Владимирской области, зачастую незаконно ловят рыбу, жгут костры, оставляют после себя горы мусора и вырубленные деревья. Он пояснил, что местные власти не в силах сами справиться с данной ситуацией.

Представители природоохранной прокуратуры отметили, что решить проблему можно, поставив на учет эту зону.


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