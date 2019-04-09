На трассе загорелась ехавшая из Рязани «ГАЗель» с мясом кролика. Фото

На трассе М5 «Урал» в Коломне загорелась «ГАЗель», которая перевозила партию мяса кролика. Об этом сообщило издание
ДТП произошло в воскресенье, 7 апреля, около 18 часов на дороге М5 «Урал» в районе складов «Магнит».
«ГАЗель» везла из Рязани транзитом партию замороженного мяса кролика.
Водитель заметил, что из моторного отсека пошло задымление в кабине и припарковался на обочине.
Как только он покинул салон машины, она загорелась.
Очевидцы вызвали пожарных.
Те спасли груз, но кабина автомобиля полностью обгорела.