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17:51, 9 апреля 2019 358
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Любимов встретился с еще пятью претендентами на работу в рязанском правительстве

Любимов встретился с еще пятью претендентами на работу в рязанском правительстве

Фото: Правительство Рязанской области

Во вторник, 9 апреля, Николай Любимов встретился с еще пятью претендентами на работу в рязанском правительстве. Они вышли в финал конкурса управленцев.

Десять из 29 победителей попадут в команду органа власти. Кадры лично подбирает губернатор.

«Целеустремленность и решительность, нестандартный подход, умение прогнозировать и брать ответственность на себя — именно эти качества отличают современных управленцев», — считает Любимов.

Он побеседовал с гендиректором Рязанской электросетевой компании Ириной Гончаровой, главой отдела анализа и прогнозирования областного минобразования Владимиром Усковым, вице-президентом Рязанской торгово-промышленной палаты Евгением Сорокиным, руководителем спортшколы «Арена» Михаилом Кузнецовым, а также офицером МВД в отставке Михаилом Жуковым.

Накануне губернатор общался с еще пятью финалистами.


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