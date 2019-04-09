Любимов встретился с еще пятью претендентами на работу в рязанском правительстве

Во вторник, 9 апреля, Николай Любимов
Десять из 29 победителей попадут в команду органа власти. Кадры лично подбирает губернатор.
«Целеустремленность и решительность, нестандартный подход, умение прогнозировать и брать ответственность на себя — именно эти качества отличают современных управленцев», — считает Любимов.
Он побеседовал с гендиректором Рязанской электросетевой компании Ириной Гончаровой, главой отдела анализа и прогнозирования областного минобразования Владимиром Усковым, вице-президентом Рязанской торгово-промышленной палаты Евгением Сорокиным, руководителем спортшколы «Арена» Михаилом Кузнецовым, а также офицером МВД в отставке Михаилом Жуковым.
Накануне губернатор