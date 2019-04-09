Госдума в первом чтении одобрила проект повышения пенсий ветеранам Великой Отечественной войны. В среднем ежемесячные выплаты должны увеличиться на 9,5 тысяч рублей, передает
На повышение пенсий в 2019 году планируют выделить 0,95 миллиарда рублей, а также до 1,42 миллиарда рублей в дальнейшем.
Сейчас у тех, кто уволился с военной или приравненной к ней службы, пенсии рассчитывают из денежного довольствия (оклад по должности, оклад по воинскому (специальному) званию и ежемесячная надбавка за выслугу лет). Это довольствие учитывается при исчислении пенсии с 1 января 2012 года в размере 54% и, начиная с 1 января 2013 года, ежегодно увеличивается на 2% до достижения 100% его размера.
Участникам Великой Отечественной войны, лицам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда», и инвалидам с детства вследствие ранения, контузии или увечья пенсии будут исчислять без ограничения размера денежного довольствия.
Если проект примут, нововведения вступят в силу с 1 мая.