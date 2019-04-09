Директор есенинского заповедника поддержал идею продажи алкоголя в музеях

Директор Государственного музея-заповедника Есенина в Константинове Борис Иогансон поддержал идею минкульта разрешить продажу алкоголя в учреждениях культуры.

По его мнению, продажа слабоалкогольных напитков может быть уместной на территории усадьбы, куда тысячи туристов приезжают для того, чтобы прогуляться по есенинским местам на свежем воздухе.

С 2017 года на территории музея-заповедника работает трактир, где предлагаются традиционные русские блюда.

«Мы потенциально готовы предлагать посетителям какие-то слабоалкогольные напитки в виде традиционного русского пива, медовухи, которую мы могли бы продавать нашим гостям в трактире. Поскольку мы работаем на открытом воздухе, думаю, это было бы уместно, входило бы в концепцию. Но мы не собираемся обогащаться за счет продажи алкоголя», — сказал он.

А вот большинство опрошенных ТАСС экспертов не поддержали идею Минкульта разрешить продажу алкоголя во всех музеях страны. Об этом пишет ТАСС .

Представители учреждений культуры из регионов отметили, что пьяные посетители могут повредить хрупкие экспонаты.

В то же время эта инициатива имеет право на существование, если для этого есть соответствующая инфраструктура — буфет или кафе, считают эксперты.

По закону, розничная продажа алкоголя сейчас разрешена не во всех учреждениях культуры. Прерогатива есть у парков, а также концертных и театральных залов.

Министерство культуры России подготовило законопроект , позволяющий продажу спиртного абсолютно во всех учреждениях культуры, к которым в том числе относятся музеи.

Фото с сайта музея