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11:33, 9 апреля 2019 380
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Директор есенинского заповедника поддержал идею продажи алкоголя в музеях 9

Директор есенинского заповедника поддержал идею продажи алкоголя в музеях

Директор Государственного музея-заповедника Есенина в Константинове Борис Иогансон поддержал идею минкульта разрешить продажу алкоголя в учреждениях культуры.

По его мнению, продажа слабоалкогольных напитков может быть уместной на территории усадьбы, куда тысячи туристов приезжают для того, чтобы прогуляться по есенинским местам на свежем воздухе.

С 2017 года на территории музея-заповедника работает трактир, где предлагаются традиционные русские блюда.

«Мы потенциально готовы предлагать посетителям какие-то слабоалкогольные напитки в виде традиционного русского пива, медовухи, которую мы могли бы продавать нашим гостям в трактире. Поскольку мы работаем на открытом воздухе, думаю, это было бы уместно, входило бы в концепцию. Но мы не собираемся обогащаться за счет продажи алкоголя», — сказал он.

А вот большинство опрошенных ТАСС экспертов не поддержали идею Минкульта разрешить продажу алкоголя во всех музеях страны. Об этом пишет ТАСС.

Представители учреждений культуры из регионов отметили, что пьяные посетители могут повредить хрупкие экспонаты.

В то же время эта инициатива имеет право на существование, если для этого есть соответствующая инфраструктура — буфет или кафе, считают эксперты.

По закону, розничная продажа алкоголя сейчас разрешена не во всех учреждениях культуры. Прерогатива есть у парков, а также концертных и театральных залов.

Министерство культуры России подготовило законопроект, позволяющий продажу спиртного абсолютно во всех учреждениях культуры, к которым в том числе относятся музеи.

Фото с сайта музея


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