Число браков с начала века в России снизилось до минимума

Общий коэффициент брачности в России снизился до уровня 2000 года. Об этом сообщается в исследовании «Ежемесячный мониторинг социально-экономического положения и самочувствия населения» РАНХиГС, передает
Как указано в исследовании, коэффициент разводимости при этом снизился на 4,8%.
По сравнению с показателями прошлого года, число разводов стало меньше на 3,7%, число зарегистрированных браков снизилось на 12% (923 тысячи).
«Общий коэффициент брачности составил 6,3%, это ниже показателя 2017 года на 11,3%", — сообщается в исследовании.