Центробанк заявил о рекордном оттоке зарубежных инвестиций из России

Инвестиции в капитал российского бизнеса в 2018 году сократились на 6,5 млрд долларов. Статистика опубликована на официальном
Отмечается, что это минимальное значение с 1997 года.
Зарубежные инвесторы, которые участвовали в капитале российских компаний, изъяли вложения на $22,4 млрд, а объем вновь поступивших инвестиций составил лишь $15,9 млрд. Это в два с лишним раза меньше среднего показателя за предыдущее десятилетие, отмечается в сообщении.
В начале этого года отток инвестиций из России продолжился, что связывают с сокращениями вложений в развивающиеся рынки из-за замедления мировой экономики и Китая, санкциями Запада, а также арестом главы Baring Vostok Майкла Калви в России.