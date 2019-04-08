В Татарстане семья отсудила у больницы 900 тысяч за смерть новорожденного

В Татарстане семья отсудила у больницы 900 тысяч за смерть новорожденной девочки, передает «
Девочка появилась на свет в июне 2013 года. Через три дня она скончалась в детской больнице Альметьевска от двухсторонней тотальной пневмонии. Судмедэкспертиза показала, что ребенок умер из-за «запоздалого оперативного родоразрешения».
В январе суд первой инстанции взыскал с больницы 530 тысяч рублей, однако апелляционная инстанция увеличила размер компенсации. При этом родители младенца требовали от двух с половиной миллиона рублей.