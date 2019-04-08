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14:37, 8 апреля 2019 188
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В Татарстане семья отсудила у больницы 900 тысяч за смерть новорожденного

В Татарстане семья отсудила у больницы 900 тысяч за смерть новорожденного

Фото: Pixabay.com

В Татарстане семья отсудила у больницы 900 тысяч за смерть новорожденной девочки, передает «Интерфакс».

Девочка появилась на свет в июне 2013 года. Через три дня она скончалась в детской больнице Альметьевска от двухсторонней тотальной пневмонии. Судмедэкспертиза показала, что ребенок умер из-за «запоздалого оперативного родоразрешения».

В январе суд первой инстанции взыскал с больницы 530 тысяч рублей, однако апелляционная инстанция увеличила размер компенсации. При этом родители младенца требовали от двух с половиной миллиона рублей.


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