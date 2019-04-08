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11:03, 8 апреля 2019 294
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В России предложили ввести норму учебной нагрузки для школьников

В России предложили ввести норму учебной нагрузки для школьников

Фото: Pixabay.com

Эксперты Общероссийского народного фронта предложили разработать норму суточной нагрузки для школьников. Об этом пишут «Известия».

Активисты уверены, что детям не хватает времени на изучение материала, предусмотренного федеральным государственными образовательными стандартами. Из-за этого некоторые обязательные занятия переносятся на внеурочное время.

По подсчетам экспертов, учебное время ученика начальной школы составляет 47 часов в неделю. На 7 больше, чем стандартная рабочая неделя взрослого человека.

Активисты обратились с просьбой регламентировать учебную нагрузку в Роспотребнадзор. Они считают, что нагрузка на школьника должна быть ниже, чем на взрослого, работающего человека.


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