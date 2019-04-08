В России предложили ввести норму учебной нагрузки для школьников

Эксперты Общероссийского народного фронта предложили разработать норму суточной нагрузки для школьников. Об этом пишут «
Активисты уверены, что детям не хватает времени на изучение материала, предусмотренного федеральным государственными образовательными стандартами. Из-за этого некоторые обязательные занятия переносятся на внеурочное время.
По подсчетам экспертов, учебное время ученика начальной школы составляет 47 часов в неделю. На 7 больше, чем стандартная рабочая неделя взрослого человека.
Активисты обратились с просьбой регламентировать учебную нагрузку в Роспотребнадзор. Они считают, что нагрузка на школьника должна быть ниже, чем на взрослого, работающего человека.