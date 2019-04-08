В пронском селе нашли забытый 25-метровый колодец

В пронском селе Октябрьское нашли забытый 25-метровый колодец. Об этом сообщило издательство «
Яма находится рядом с одним из жилых домов. Чтобы никто не провалился, старый колодец обвязали лентами и закрыли железной сеткой.
«Мы насчитали, по крайней мере, шесть полусгнивших венцов, воды в колодце давно нет, а уходит он вниз метров на двадцать пять», — рассказал глава Октябрьского поселения Сергей Серегин.
Он пообещал привезти две машины камней. Засыпать колодец будет хозяин дома, находящегося по соседству.
«Придется засыпать ими (камнями — прим. ред.) колодец осторожно, чтобы не повредить трубу водопровода, по иронии судьбы проходящую как раз в этом месте», — уточнил Серегин.