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15:06, 8 апреля 2019 867
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В центре Рязани снесли двухэтажный деревянный дом 40-х годов

В центре Рязани снесли двухэтажный деревянный дом 40-х годов

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В центре Рязани снесли двухэтажный деревянный дом 40-х годов. Аварийное здание располагалось на улице Семинарской №13-Г.

Рабочие разобрали дом, вывезли мусор и расчистили территорию.

Ранее дом расселили, а владельцам предоставили новое жилье.

Напомним, снос оценили в 436 тысяч рублей.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

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