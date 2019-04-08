Следователи возбудили уголовное дело после смерти пожилой рязанки в больнице. Об этом RZN.info сообщили в Железнодорожном отделе СУ СКР по региону.
Как рассказали в ведомстве, в феврале женщина обратилась в больницу, где ей провели плановую операцию. После нее пациентка скончалась.
Дело возбудили по части 2 статьи 109 (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
Следователи дадут оценку действиям врачей и установят точную причину смерти женщины.