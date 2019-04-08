С января по март 2019 года в большинстве крупных городов России подорожала аренда квартир. По данным портала «
В среднем однокомнатные квартиры подорожали больше, чем жилье большей площади. Заметнее всего цены поднялись в Кургане (+10,5%), Краснодаре (+10,4%) и Орле (+10,3%).
Платить больше за двухкомнатные квартиры придется жителям Нижнего Тагила (+8,1%), Ростова-на-Дону (+8%) и Орла (+7,9%), за трехкомнатные — жителям Махачкалы (+9,4%), Саранска (+8,4%) и Иркутска (+7,7%).
Среди 69 городов, попавших в рейтинг, Рязань оказалась на 28 строчке. За первый квартал года аренда «однушки» здесь подорожала на 9,4% (до 11 875 рублей), «двушки» — на 7,4% (до 16 104 рублей), «трешки» — на 6,8% (до 21 253 рублей).
В исследование вошли 69 городов России с населением более 300 тысяч человек. Объекты элитного сегмента не учитывались.