Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:59, 8 апреля 2019 225
 0    0

С начала года аренда «однушек» в Рязани подорожала больше «двушек» и «трешек» — исследование

С начала года аренда «однушек» в Рязани подорожала больше «двушек» и «трешек» — исследование

С января по март 2019 года в большинстве крупных городов России подорожала аренда квартир. По данным портала «Мир квартир», среднестатистическая «однушка» увеличилась в цене на 4,1%, «двушка» — на 3%, «трешка» — на 3,1%.

В среднем однокомнатные квартиры подорожали больше, чем жилье большей площади. Заметнее всего цены поднялись в Кургане (+10,5%), Краснодаре (+10,4%) и Орле (+10,3%).

Платить больше за двухкомнатные квартиры придется жителям Нижнего Тагила (+8,1%), Ростова-на-Дону (+8%) и Орла (+7,9%), за трехкомнатные — жителям Махачкалы (+9,4%), Саранска (+8,4%) и Иркутска (+7,7%).

Среди 69 городов, попавших в рейтинг, Рязань оказалась на 28 строчке. За первый квартал года аренда «однушки» здесь подорожала на 9,4% (до 11 875 рублей), «двушки» — на 7,4% (до 16 104 рублей), «трешки» — на 6,8% (до 21 253 рублей).

В исследование вошли 69 городов России с населением более 300 тысяч человек. Объекты элитного сегмента не учитывались.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
«Классическое образование для будуЮщего». Как РГУ стал самым скандальным учебным заведением в регионе

«Классическое образование для будуЮщего». Как РГУ стал самым скандальным учебным заведением в регионе 9

Репутация старейшего в регионе вуза начала стремительно портиться после ухода в 2007 году с поста ректора Анатолия Лиферова.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:36, 30 марта 2019 38 667
К зданию рязанской мэрии привезли гроб с телом женщины. Фото 11
18:31, 30 марта 2019 28 822
Мэрия отреагировала на информацию о гробе, который привезли к зданию горадминистрации 20
20:03, 31 марта 2019 20 055
На Бали погибла россиянка 1
20:17, 1 апреля 2019 16 674
Николай Любимов прокомментировал ситуацию с гробом у здания администрации города
18:01, 30 марта 2019 14 413
В воскресенье в Рязанской области ожидается до +12 градусов. Прогноз погоды
Все новости
Голосования

Сколько лет вы в интернете?

Окончание опроса: 18.04.2019
Архив голосований
Форум