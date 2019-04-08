Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

22:25, 8 апреля 2019 115
 0    0

Рязанские священники обсудили борьбу с алкоголизмом

Рязанские священники обсудили борьбу с алкоголизмом

Фото: Рязанская епархия

Рязанские священники и активные прихожане обсудили борьбу с алкоголизмом. Встречу провели Иоанно-Кронштадтском храме в понедельник, 8 апреля, сообщили в епархии.

Председатель епархиального отдела по борьбе с алкогольной угрозой и наркотической зависимостью иерей Вячеслав Мамаев пояснил, как действовать священникам, если за помощью к ним обратился алкоголик или его близкие. По его словам, в таких случаях нужно связаться с координатором, у которого есть данные по всем православным реабилитационным центрам, и подобрать подходящий вариант.

Кроме того, отец Вячеслав рассказал об опыте принятия несколькими трудниками Крестовоздвиженского храма обета трезвости и возможности создания групп трезвости при других приходах.

«Встречи, подобные нынешней, уже проводились в нескольких благочиниях, расположенных вне областного центра, и в будущем проект затронет все оставшиеся округа», — уточнили в епархии.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Кто обязан подать декларацию до 30 апреля 2019 года?

Кто обязан подать декларацию до 30 апреля 2019 года?

Обращаем внимание, что штраф за непредставление декларации в срок — 5% не уплаченной в срок суммы.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:36, 30 марта 2019 38 798
К зданию рязанской мэрии привезли гроб с телом женщины. Фото 11
18:31, 30 марта 2019 28 982
Мэрия отреагировала на информацию о гробе, который привезли к зданию горадминистрации 20
10:26, 8 апреля 2019 27 067
В Рязани школьник покончил с собой 4
20:03, 31 марта 2019 20 146
На Бали погибла россиянка 1
20:17, 1 апреля 2019 16 820
Николай Любимов прокомментировал ситуацию с гробом у здания администрации города
Все новости
Голосования

Сколько лет вы в интернете?

Окончание опроса: 18.04.2019
Архив голосований
Форум