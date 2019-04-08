Рязанские священники обсудили борьбу с алкоголизмом

Рязанские священники и активные прихожане обсудили борьбу с алкоголизмом. Встречу провели Иоанно-Кронштадтском храме в понедельник, 8 апреля,
Председатель епархиального отдела по борьбе с алкогольной угрозой и наркотической зависимостью иерей Вячеслав Мамаев пояснил, как действовать священникам, если за помощью к ним обратился алкоголик или его близкие. По его словам, в таких случаях нужно связаться с координатором, у которого есть данные по всем православным реабилитационным центрам, и подобрать подходящий вариант.
Кроме того, отец Вячеслав рассказал об опыте принятия несколькими трудниками Крестовоздвиженского храма
«Встречи, подобные нынешней, уже проводились в нескольких благочиниях, расположенных вне областного центра, и в будущем проект затронет все оставшиеся округа», — уточнили в епархии.