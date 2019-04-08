Рязанская область оказалась в числе регионов, где дети реже всего болеют раком

Минздрав предоставил интернет-порталу
Они получены на основе анализа показателей Росстата за 2017 год.
Больше всего несовершеннолетних онкобольных оказалось в Севастополе, Республике Алтай, Ненецком автономном округе и в Республике Коми. В этих субъектах заболеваемость оказалась выше 20 человек на 100 тысяч детского населения.
Схожая ситуация и на Сахалине, в Хабаровском крае, Омской, Архангельской и Смоленской областях, а также в Пермском крае и Санкт-Петербурге. Там заболеваемость составляет 16-20 человек на 100 тысяч детей.
Меньше всего детей болеют раком в Рязанской области, Ямало-Ненецком автономном округе, в Республике Тыва, Республике Хакасия, Оренбургской области, Республике Карелия, Мурманской и Тульской областях.
Что касается Рязани, то здесь данный показатель составил 8,4 заболевших на сто тысяч жителей.