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14:16, 8 апреля 2019 211
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Рязанская область оказалась в числе регионов, где дети реже всего болеют раком

Рязанская область оказалась в числе регионов, где дети реже всего болеют раком

Минздрав предоставил интернет-порталу News.ru данные по заболеваемости всеми видами рака у детей в разных регионах России.

Они получены на основе анализа показателей Росстата за 2017 год.

Больше всего несовершеннолетних онкобольных оказалось в Севастополе, Республике Алтай, Ненецком автономном округе и в Республике Коми. В этих субъектах заболеваемость оказалась выше 20 человек на 100 тысяч детского населения.

Схожая ситуация и на Сахалине, в Хабаровском крае, Омской, Архангельской и Смоленской областях, а также в Пермском крае и Санкт-Петербурге. Там заболеваемость составляет 16-20 человек на 100 тысяч детей.

Меньше всего детей болеют раком в Рязанской области, Ямало-Ненецком автономном округе, в Республике Тыва, Республике Хакасия, Оренбургской области, Республике Карелия, Мурманской и Тульской областях.

Что касается Рязани, то здесь данный показатель составил 8,4 заболевших на сто тысяч жителей.


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