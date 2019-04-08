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19:18, 8 апреля 2019 133
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Рязанец убил знакомого и спрятал тело под сеном

Рязанец убил знакомого и спрятал тело под сеном

Фото: Pixabay.com

Рязанец убил знакомого и спрятал тело под сеном. Об этом сообщили в региональном следкоме.

По данным следствия, вечером 4 апреля в селе Просечье Александро-Невского района мужчина несколько раз ударил 37-летнего приятеля колото-режущим предметом в грудь и живот. Тот умер на месте.

«С целью сокрытия преступления, подозреваемый спрятал тело погибшего в расположенном во дворе дома сарае, закидав сеном, а также принял меры к уничтожению иных следов преступления», — уточнили в следкоме.

Родственники погибшего обратились в полицию с заявлением о его пропаже 6 апреля. При помощи криминалистической техники следователи нашли тело мужчины и выяснили, кто причастен к его смерти.

На рязанца 1955 года рождения завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство»).Решается вопрос об его аресте.


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