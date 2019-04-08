Представители рязанского агроуниверситета встретились со старшеклассниками Михайловского района

Представители Рязанского агротехнологического университета имени Костычева встретились с учениками выпускных классов средних общеобразовательных школ Михайловского района и их родителями.
Ректор РГАТУ Николай Бышов и представители органов власти попытались помочь школьникам определиться с выбором профессии.
Старшеклассникам и их родителям показали фильм об университете. Кроме того, гости подробно рассказали о вузе, его факультетах, правилах приема, сроках подачи документов.
Особое внимание выступающие уделили тому, какие экзамены являются обязательными, а какие дисциплины необходимо выбирать дополнительно на ту или иную специальность, каким образом проходит довузовская подготовка, какие профессии наиболее востребованы на современном этапе развития экономики нашего региона и в целом страны.
Всем участникам встречи предоставили возможность задать вопросы представителям университета.