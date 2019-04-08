ПФР рассказал, как россиянам узнать полный размер пенсии

В Пенсионном фонде рассказали, как пенсионеры могут узнать полный размер будущей пенсии с учетом новой индексации, которая произошла 1 апреля. Об этом пишет «
В организации отметили, что этот вопрос особенно актуален для работающих граждан, получающих пенсию без учета индексаций.
Пенсионер сможет узнать сумму будущих выплат в личном кабинете на сайте фонда: там представлена информация как о текущем показателе, так и о размере пенсии в случае увольнения с учетом индексаций.
Если же нет возможности воспользоваться онлайн-сервисами, можно обратиться в территориальный орган ПФР.
В организации также уточнили, что после увольнения работник будет получать проиндексированную пенсию не сразу, а через два-три месяца, так как потребуется время на обработку информации.