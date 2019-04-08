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9:59, 8 апреля 2019 229
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ПФР рассказал, как россиянам узнать полный размер пенсии

ПФР рассказал, как россиянам узнать полный размер пенсии

Фото: Pixabay.com

В Пенсионном фонде рассказали, как пенсионеры могут узнать полный размер будущей пенсии с учетом новой индексации, которая произошла 1 апреля. Об этом пишет «Российская газета».

В организации отметили, что этот вопрос особенно актуален для работающих граждан, получающих пенсию без учета индексаций.

Пенсионер сможет узнать сумму будущих выплат в личном кабинете на сайте фонда: там представлена информация как о текущем показателе, так и о размере пенсии в случае увольнения с учетом индексаций.

Если же нет возможности воспользоваться онлайн-сервисами, можно обратиться в территориальный орган ПФР.

В организации также уточнили, что после увольнения работник будет получать проиндексированную пенсию не сразу, а через два-три месяца, так как потребуется время на обработку информации.


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