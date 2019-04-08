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9:23, 8 апреля 2019 776
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Петиция в поддержку ректора и закрытие бара. Обзор новостей за выходные, 6-7 апреля

Петиция в поддержку ректора и закрытие бара. Обзор новостей за выходные, 6-7 апреля

Завершились первые выходные апреля. Давайте вспомним их главные события.

В минувший уикенд стало известно, что рязанцы создали петицию в поддержку арестованного ректора РГУ Андрея Минаева. Юрист уголовного права Андрей Хаджиев прокомментировал RZN.info арест ректора.

В Рязани из-за долгов закрылся Old Fashion Bar. В ночь на воскресенье, 7 апреля, корреспондент RZN.info убедился в том, что заведение не работает.

О других происшествиях. В Рязани «солнечных» детей не пустили на занятия в школу танцев. А в субботу региональные СМИ сообщили об обысках и задержании в здании УГИБДД. Позже информацию опровергли.

На улице Интернациональной засняли стаю крыс. После этого «Пятерочка» начала проверку.

Не обошлось и без ДТП. На улице Новоселов в Рязани произошла массовая авария из пяти машин. В Сасове сбили пешехода. А на парковке около одного из домов на Михайловском шоссе столкнулись Kia Rio и «пятнадцатая».

Были и позитивные новости. На первый общегородской субботник вышли больше тысячи рязанцев. Любимов обсудил поступление средств в регионы с Медведевым и Силуановым. А рязанская марка пельменей успешно прошла проверку на шоу НТВ.


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