На российских дорогах за год погибли 18 тысяч человек

За прошедший год в России произошло больше 168 тысяч ДТП. Об этом пишет
Всего в 2018 году на российских дорогах пострадали 214 853 человека, 18 214 из них погибли.
Больше всего смертей по этой причине произошло в Краснодарском крае — 1 053.
Следующими в антирейтинге идут Московская область — 938 человек, Ростовская область — 554 человека, Башкирия — 550 человек, Москва — 465 человек, Воронежская область — 443 человека, Ставрополье — 439 человек, Ленинградская область — 438 человек, Челябинская область — 410 человек и Нижегородская область — 386 человек.
Самыми благополучными в этом смысле стали Чукотка — двое погибших и Ненецкий автономный округ — три человека.
Всего в 20 регионах число погибших на дорогах составило меньше 100 человек.