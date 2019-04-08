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8:22, 8 апреля 2019 190
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На российских дорогах за год погибли 18 тысяч человек

На российских дорогах за год погибли 18 тысяч человек

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

За прошедший год в России произошло больше 168 тысяч ДТП. Об этом пишет 66.ru со ссылкой на статистику ГИБДД.

Всего в 2018 году на российских дорогах пострадали 214 853 человека, 18 214 из них погибли.

Больше всего смертей по этой причине произошло в Краснодарском крае — 1 053.

Следующими в антирейтинге идут Московская область — 938 человек, Ростовская область — 554 человека, Башкирия — 550 человек, Москва — 465 человек, Воронежская область — 443 человека, Ставрополье — 439 человек, Ленинградская область — 438 человек, Челябинская область — 410 человек и Нижегородская область — 386 человек.

Самыми благополучными в этом смысле стали Чукотка — двое погибших и Ненецкий автономный округ — три человека.

Всего в 20 регионах число погибших на дорогах составило меньше 100 человек.


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