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17:38, 8 апреля 2019 203
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Карабасов поручил завершить уборку и ремонт рязанских улиц к майским праздникам

Карабасов поручил завершить уборку и ремонт рязанских улиц к майским праздникам

Фото: Администрация Рязани

В понедельник, 8 апреля, и. о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов провел совещание с руководителями структурных подразделений и муниципальных предприятий. Они обсудили ремонт дорог и уборку городских улиц.

За неделю, с 1 по 7 апреля, ямы отремонтировали на 13 участках дорог. Выбоины заделали на улице Высоковольтной (от Весенней до Островского) и на улица Павлова (от Первомайского проспекта до улицы Семинарской).

На текущей неделе дирекция благоустройства приступит к ремонту на улицах Весенней (от Высоковольтной до Шевченко), 4-ой Линии и Шереметьевской.

На совещании также отметили, что участниками первого субботника стали более тысячи человек. В работах задействовали 30 единиц техники, вывезли более 150 кубометров мусора.

«За весенний месячник по благоустройству в порядок нужно привести все зеленые зоны как в центральной части города, так и в отдаленных районах, ликвидировать несанкционированные свалки, убрать территорию Солотчи, — подчеркнул Карабасов. — К майским праздникам все работы должны быть полностью завершены».

Кроме того, глава администрации поручил проверить адресные таблички на многоквартирных домах и заменить те, которые выцвели или пришли в негодность.


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