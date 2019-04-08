Карабасов поручил завершить уборку и ремонт рязанских улиц к майским праздникам

В понедельник, 8 апреля, и. о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов провел совещание с руководителями структурных подразделений и муниципальных предприятий. Они обсудили ремонт дорог и уборку городских улиц.
За неделю, с 1 по 7 апреля, ямы отремонтировали на 13 участках дорог. Выбоины заделали на улице Высоковольтной (от Весенней до Островского) и на улица Павлова (от Первомайского проспекта до улицы Семинарской).
На текущей неделе дирекция благоустройства приступит к ремонту на улицах Весенней (от Высоковольтной до Шевченко), 4-ой Линии и Шереметьевской.
На совещании также отметили, что участниками первого субботника стали более тысячи человек. В работах задействовали 30 единиц техники, вывезли более 150 кубометров мусора.
«За весенний месячник по благоустройству в порядок нужно привести все зеленые зоны как в центральной части города, так и в отдаленных районах, ликвидировать несанкционированные свалки, убрать территорию Солотчи, — подчеркнул Карабасов. — К майским праздникам все работы должны быть полностью завершены».
Кроме того, глава администрации поручил проверить адресные таблички на многоквартирных домах и заменить те, которые выцвели или пришли в негодность.