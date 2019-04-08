Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:45, 8 апреля 2019 288
 0    1

Фомин осмотрел переход через пути в Шилове, где поезда мешают пешеходам

Фомин осмотрел переход через пути в Шилове, где поезда мешают пешеходам

В пятницу, 5 апреля, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Аркадий Фомин посетил Шилово. Соответствующее видео опубликовано в его Instagram.

Глава облдумы провел личный прием граждан и проконтролировал ситуацию на железной дороге, где поезда мешают пешеходам. Ранее транспортная прокуратура потребовала устранить нарушения.

В результате ось перехода решили перенести в сторону на сто метров. Вопрос обсудили с местными жителями, которые выразили свое согласие подписями.

РЖД уже приступила к работам, которые планируют завершить до конца мая. Специалисты ведомства выложат межпутья плитным основанием, в колее полотна обустроят резинокордовое покрытие, а с обеих сторон дороги обеспечат отсыпку.

Остальные работы берет на себя местная администрация.


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Безопасность людей превыше всего. ⠀ Одной из проблем для жителей Шиловского района является железнодорожный переезд, который по сути разделяет поселок на две части. Составы часто стоят часами, и приходиться искать путь обхода в небезопасном месте. Выход один – строительство нового перехода через железнодорожные пути. ⠀ С этим вопросом ко мне неоднократно обращались местные жители, в частности, молодые мамы, беспокоящиеся о здоровье и безопасности своих детей. Решение найдено. ⠀ Провел встречу представителями РЖД, транспортным прокурором, представителями местной администрации. Действующий переход будет перенесем на 100 м. Средства в бюджете муниципалитета в настоящий момент предусмотрены, а погодные условия позволяют уже сейчас проводить работы. ⠀ #ШиловскийРайон #железнодорожныйпереезд

Публикация от Аркадий Фомин (@fomin_arkadiy)

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
«Классическое образование для будуЮщего». Как РГУ стал самым скандальным учебным заведением в регионе

«Классическое образование для будуЮщего». Как РГУ стал самым скандальным учебным заведением в регионе 9

Репутация старейшего в регионе вуза начала стремительно портиться после ухода в 2007 году с поста ректора Анатолия Лиферова.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:36, 30 марта 2019 38 752
К зданию рязанской мэрии привезли гроб с телом женщины. Фото 11
18:31, 30 марта 2019 28 923
Мэрия отреагировала на информацию о гробе, который привезли к зданию горадминистрации 20
20:03, 31 марта 2019 20 097
На Бали погибла россиянка 1
10:26, 8 апреля 2019 21 276
В Рязани школьник покончил с собой 1
20:17, 1 апреля 2019 16 758
Николай Любимов прокомментировал ситуацию с гробом у здания администрации города
Все новости
Голосования

Сколько лет вы в интернете?

Окончание опроса: 18.04.2019
Архив голосований
Форум