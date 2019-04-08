Фомин осмотрел переход через пути в Шилове, где поезда мешают пешеходам

В пятницу, 5 апреля, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Аркадий Фомин посетил Шилово. Соответствующее видео опубликовано в его
Глава облдумы провел
В результате ось перехода решили перенести в сторону на сто метров. Вопрос обсудили с местными жителями, которые выразили свое согласие подписями.
РЖД уже приступила к работам, которые планируют завершить до конца мая. Специалисты ведомства выложат межпутья плитным основанием, в колее полотна обустроят резинокордовое покрытие, а с обеих сторон дороги обеспечат отсыпку.
Остальные работы берет на себя местная администрация.
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Безопасность людей превыше всего. ⠀ Одной из проблем для жителей Шиловского района является железнодорожный переезд, который по сути разделяет поселок на две части. Составы часто стоят часами, и приходиться искать путь обхода в небезопасном месте. Выход один – строительство нового перехода через железнодорожные пути. ⠀ С этим вопросом ко мне неоднократно обращались местные жители, в частности, молодые мамы, беспокоящиеся о здоровье и безопасности своих детей. Решение найдено. ⠀ Провел встречу представителями РЖД, транспортным прокурором, представителями местной администрации. Действующий переход будет перенесем на 100 м. Средства в бюджете муниципалитета в настоящий момент предусмотрены, а погодные условия позволяют уже сейчас проводить работы. ⠀ #ШиловскийРайон #железнодорожныйпереезд