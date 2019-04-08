Фомин обсудил с шиловцами организацию досуга и развитие спорта

В пятницу, 5 апреля, Аркадий Фомин провел личный прием граждан в Шиловском районе. На встрече обсудили создание дополнительных условий для занятий физкультурой и обеспечения досуга шиловцев.
Депутат районной думы рассказала Фомину о доме культуры в селе Тимошкино, где нет звукового оборудования для массовых мероприятий на улице. Председатель облдумы пообещал найти внебюджетные средства на покупку аппаратуры.
Кроме того, шиловцы сообщили о необходимости установки детских и спортивных площадок. Фомин предложил сделать это через проект «Муниципальные инициативы».
Также местные жители подняли вопросы второй очереди реконструкции Шиловского стадиона и благоустройства рынка, где люди торгуют овощами и фруктами со своих участков.
По первому вопросу глава облдумы предложил инициативной группе подготовить письмо с обоснованием необходимости реконструкции стадиона, по второму — обсудить тему с местной администрацией.