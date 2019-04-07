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19:52, 7 апреля 2019 450
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В Шиловском районе построят железнодорожный переход

В Шиловском районе построят железнодорожный переход

В Шиловском районе построят новый переход через железнодорожные пути. Об этом сообщила ГТРК «Ока».

По данным источника, местные жители много лет добиваются переноса пешеходного перехода. Действующий расположен так, что при остановке составов последние вагоны стоят на переходе. Транспортная прокуратура встала на сторону жителей и вынесла РЖД предписание.

Теперь железнодорожникам предстоит перенести пешеходный переход на 100 метров. Работы уже начались.

Кроме того, рязанцы попросили решить вопрос с аналогичным переездом на 309-километре, где пешеходный переход находится в «слепой» зоне.

Фото ГТРК «Ока»


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