В Шиловском районе построят железнодорожный переход

В Шиловском районе построят новый переход через железнодорожные пути. Об этом сообщила ГТРК «
По данным источника, местные жители много лет добиваются переноса пешеходного перехода. Действующий расположен так, что при остановке составов последние вагоны стоят на переходе. Транспортная прокуратура встала на сторону жителей и вынесла РЖД предписание.
Теперь железнодорожникам предстоит перенести пешеходный переход на 100 метров. Работы уже начались.
Кроме того, рязанцы попросили решить вопрос с аналогичным переездом на 309-километре, где пешеходный переход находится в «слепой» зоне.
Фото ГТРК «