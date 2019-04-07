В понедельник на одной из рязанских улиц отключат свет

В понедельник, 8 апреля, на улице Ситниковской отключат свет. Об этом сообщил
Электроэнергии не будет с 10:00 до 13:00 из-за работ на трансформаторной подстанции в домах 67а, 109, 111, 233, 261, 118б, 124 и 169.
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Фото: Pixabay.com
В понедельник, 8 апреля, на улице Ситниковской отключат свет. Об этом сообщил
Электроэнергии не будет с 10:00 до 13:00 из-за работ на трансформаторной подстанции в домах 67а, 109, 111, 233, 261, 118б, 124 и 169.
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Обращаем внимание, что штраф за непредставление декларации в срок — 5% не уплаченной в срок суммы.