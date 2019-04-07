Рязанок пригласили поучаствовать в фестивале «Краса Вселенной-2020», который проходит во второй раз. Кастинг стартовал в воскресенье, 7 апреля, рассказали организаторы.
«Отныне проект будет позиционироваться как кинофестиваль (фестиваль красоты, кино и творчества)», — говорится в сообщении.
В конкурсе смогут принять участие незамужние девушки ростом от 165 сантиметров в возрасте от 18 до 30 лет, которые хотят реализовать свой творческий потенциал в кино. Оргкомитет рассмотрит анкеты не только от непрофессиональных и начинающих актрис, а также актрис с опытом работы в кино.
Для участия в финале конкурсанткам необходимо подготовить короткометражный фильм длительностью не более семи минут, в котором они сыграют главную роль. Члены жюри оценят актерские данные конкурсанток.
Три победительницы смогут представить свои творческие работы на международном кинофестивале, который планируется провести весной или летом 2020 года в Москве в России или в Каннах во Франции.
Заполнить анкету можно на